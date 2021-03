FOTOVÕRDLUS ⟩ Kileülikonnast loobunud Grünthal: olen aastaga targemaks saanud

Järva- ja Viljandimaalt 740 häälega parlamenti pääsenud Grünthal nendib Postimehele, et oli mullu tõesti väga ettevaatlik. «Kui eelmisel aastal see lugulaul lahti läks, ei saanud kuskilt objektiivset infot. Üks ütles, et kanna maski, teine jällegi, et ära kanna. Kuna teavet ei olnud, siis jälgisin toona, mis varustust kannavad koroonaproove võtvad tohtrid. Nemad olid riietatud igasugu ülikondadesse ja otsustasin sellest lähtuda,» räägib Grünthal.