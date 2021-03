Vatikani kardinal kaitses geiabielude õnnistamise keeldu

Paljud katoliku vaimulikud avaldasid rahulolematust ning uurisid paavsti rolli kohta dokumendi heakskiidul.

Kardinal Kevin Farrell, Vatikani ilmalike asjade riigisekretär, nõustus tõdemusega, et «õnnistus» on seotud abielusakramendiga, mis katoliku kiriku õpetuste kohaselt võib olla vaid mehe ja naise vaheline liit.

Farrell ütles, et kuigi tsiviilpartnerlus pole kiriku mõistes abielu, «tahan kinnitada, et keegi, mitte keegi ei tohi jääda ilma kiriku hingehoolest ja armastusest».

Farrell rääkis konverentsil, mis on pühendud aastapikkusele ürituste seeriale Franciscuse visioonist pereelule, mis on esitatud aastal 2016 valminud dokumendis «Armastuse rõõm».

Farrelli kommentaarid tulid keset jätkuvat kriitikat esmaspäeval avaldatud dokumendi kohta Vatikani Usudoktriini Kongregatsioonilt, mille sõnul ei saa kirik õnnistada samasooliste liite, sest jumal «ei saa õnnistada pattu».

Austrias teatas rühm teisitimõtlejaist dissidentlikke katoliku preestreid, keda teatakse nime all pastorite algatus (Pfarrer-Initiative), et uus dekreet on «sügavalt tülgastav» ning nad ei järgi seda.

«See on naasmine aega, millest lootsime, et need on Paavst Franciscusega seljataha jäänud,» teatasid Austria preestrid oma avalduses. «Me ei hülga tulevikus, solidaarselt paljude teistega, armastavat paari, kes palub tähistada jumala õnnistust, mida nad kogevad iga päev, ka jumalateenistusel.»

Rühmitus, mille asutasid 2006. aastal üheksa preestrit ja kus on praegu 350 liiget «ametlikust roomakatoliku kirikust», kinnitas, et dekreet «häbistab Jeesuse vabastavat sõnumit».

Belgia Antwerpeni piiskop Johan Bonny vabandas kolmapäeval usklike ees «valusa ja arusaamatu» otsuse pärast.

Saksamaal väljendas kohkumust ka Mainzi piiskop Peter Kohlgraf, öeldes, et on Vatikani positsiooni pärast «mures» ja võtab tõsiselt kriitikat, mida hingekarjane oma lambukestelt kuulis.

Piiskopkonna kodulehel tehtud avalduses ütles Kohlgraf, et jääb kindlaks oma seisukohtadele, mida ta väljendas kirjalikult möödunud kuul, mis tundusid toetavat mõningaid geipaaride liturgilisi õnnistusi, mida mõned preestrid juba kasutavad.

«Enamik neist õnnistustest pole sellised, mis asendaksid kiriklikku abielu ning pole ka mingit kavatsust luua sarnast liturgiat,» kirjutas ta. «Ei, ma ei kutsu üles looma abielule sarnast õnnistust, aga kutsun üles hukkamõistu asemel sellega tegelema.»

Dokumendi avaldamine oli tavatu. Vatikani avalike suhete osakond ei andnud selle avaldamise kohta mingit eelhoiatust. Dokumendis seisis, et Franciscus «oli sellest teadlik ja andis selle avaldamisele oma nõusoleku».