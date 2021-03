Sanna Marin: piirikontroll pole olnud vettpidav

Opositsioonierakonnad imestasid, kuidas pole koroonatestimist piiridel aastaga korda saadud, vaid piir lekib endiselt. «Kas möönate, et viirusekontroll Soome piiril on olnud üks Euroopa pehmemaid?» küsis põlissoomlaste esindaja Riikka Purra.

Peaminister Sanna Marin tõdes, et vettpidavat mudelit pole leitud. «Meil on olnud väljakutseid terviseohutusega piiril ja on otsitud sellist mudelit, mis oleks võimalikult vettpidav,» ütles ta.

Marin rõhutas, et kui soovitakse täiesti kindlat piiri, on see võimalik vaid varem tehtud testiga või testimisega Soome saabumisel. «See nõuaks eriti pikka karantiini. See on ainus viis, kuidas saaksime piiri vettpidavaks.»

Marini sõnul on piirikontroll kogu pandeemia vältel olnud Euroopa üks karmimaid. Lisaks sellele nõuavad transpordiettevõtted juba praegu testitõendit ja Soome piiridel ka testitakse. «Probleem on selles, et kohalikud omavalitsused pole teinud kohustuslikke teste neile, kes on testimisest keeldunud,» ütles Marin.

Kolmapäeval nõudis Lõuna-Soome omavalitsus, et alates neljapäevast muutuks testimine piiril kohustuslikuks.

Koonderakonna liige Ben Zyskowicz viitas sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi (STM) kodulehel avaldatud värskele blogipostitusele ning imestas selles toodud tõlgenduse üle välismaalaste eeltestimisest.

«Kas STM-is arvatakse tõepoolest, et igal välismaalasel on mingi põhiseaduslik õigus saabuda Soome ja kui talt nõutakse negatiivset testi tulemust, siis on see põhiseaduslike õiguste piiramine?»

Pere- ja sotsiaalminister Krista Kiuru ütles, et põhiseaduslik tõlgendamine võis neis küsimustes olla veidi pehmem. Kui viirus jõuab reisijatega riiki, piirab see kahtlemata Soome elanike põhiseaduslikke õigusi, mõtiskles ta.

«STM-i kodulehel avaldatud blogi räägib ilusti sellest, kui keeruline selle varasema testitõendi lisamine seadusandlusse on olnud,» tõdes Kiuru.

Kiuru teatas varem, et STM kavatseb luua riiki saabumise mudeli, mis põhineb varasema koroonatesti tulemuse esitamisel. Parlamendi sotsiaal- ja tervishoiukomisjon soovis seda oma möödunud nädalal tehtud avalduses.