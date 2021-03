Alles jaanuaris lastetoetuste skandaali tõttu tagasi astunud ja seejärel peaministri kohusetäitjana riiki juhtinud Rutte on juba alustanud talle varasematest aastatest tuttavat protsessi ja hakanud pidama konsultatsioone valitsuse moodustamiseks.

Killustunud poliitmaastikuga Hollandis on koalitsiooni kokkupanek keeruline ülesanne, millest annab märku seegi, et uues parlamendis on prognooside kohaselt esindatud 17 erakonda.