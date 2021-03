Leedu taasalustab kaitsepookimist AstraZeneca koroonavaktsiiniga

«Vaktsineerimine AstraZeneca vaktsiiniga algab uuesti homme hommikul,» ütles minister. Leedu peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise kolmapäeval, järgnedes tosina Euroopa riigi sellisele otsusele seoses kartusega, et vaktsiin võib suurendada veretrombi riski.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas neljapäeval, et AstraZeneca vaktsiin on «turvaline ja tõhus». Dulkys ütles, et Leedu president, peaminister, seimi spiiker, parlamendi ja valitsuse liikmed lisatakse nende inimeste nimekirja, kes saavad kaitsesüsti eelisjärjekorras.