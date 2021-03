Põhja-Korea teatas diplomaatiliste suhete katkestamisest Malaisiaga

Põhja-Korea välisministeerium ütles riikliku uudisteagentuuri edastatud avalduses, et 17. märtsil sooritasid Malaisia võimud «andestamatu kuriteo, toimetades süütu (Põhja-Korea) kodaniku sunniviisiliselt USA-sse».

Avalduses lisati, et välisministeerium «teatab seetõttu diplomaatiliste suhete täielikust katkestamisest Malaisiaga».

Ministeeriumi sõnul oli tegu vaenuliku sammuga Pyongyangi vastu ja orjalikkusega USA surve all.

Pyongyangi teates ei avaldatud põhjakorealase nime, kuid märgiti, et ta tegeles «legitiimse väliskaubandusega Singapuris» ning on «fabritseering väita, et ta oli seotud ebaseadusliku rahapesuga».