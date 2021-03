USA välisminister hoiatas Nord Stream 2 ehitusega seotud firmasid sanktsioonide eest

«Nii nagu ütles USA president, on Nord Stream 2 halb tehing - Saksamaa, Ukraina ning meie Kesk- ja Ida-Euroopa liitlaste ja partnerite jaoks,» ütles Blinken, korrates Washingtoni kauaaegset vastuseisu 11 miljardit dollarit maksvale gaasijuhtmele Läänemeres.

Blinkeni sõnul on Nord Stream 2 «Venemaa geopoliitiline projekt, mille eesmärk on lõhestada Euroopat ja nõrgendada Euroopa energiajulgeolekut».

Minister ütles, et USA välisministeerium jälgib jõupingutusi selle gaasitorustiku ehitamisel ning hindab informatsiooni nende firmade kohta, mis «tunduvad olema sellega seotud».

Vabariiklased on kannustanud uut valitsust kiiresti tegutsema.

«Kui president (Joe) Biden ja minister (Antony) Blinken tahavad teha selgeks, et nad on vastu gaasijuhtmele, mis on juba 95 protsenti valmis, siis peavad nad kehtestama kohustuslikud sanktsioonid. Otsekohe,» ütles esindajatekoja vabariiklasest liige Michael McCaul.