Tšehhi pikendas karme koroonapiiranguid 5. aprillini

«Me ei ole olukorras, kus saaksime lubada mingeid suuri muudatusi,» ütles terviseminister Jan Blatný. «Mul on sellest kohutavalt kahju.»

1. märtsil jõustunud piirangute seas on keeld reisida ühest maakonnast teise, ainsateks eranditeks on tööl käimine või sugulaste eest hoolitsemine.

«Ainult tänu meetmetele oleme suutnud hoida tervishoiusüsteemi toimimas,» ütles Blatný. «On ilmne, et need piirangud on mõistlikud ja sestap tuleb meil neid jätkata.»