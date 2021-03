Tšetšeenia politsei kaebas Putinile ajalehe «alatu rünnaku» pärast

Novaja Gazeta, mille üks kaasasutajaid oli 1993. aastal endise Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov, on väheseid Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes kriitilisi alles jäänud trükiväljaandeid.

Politseiüksus, mis kannab praeguse Tšetšeenia autoritaarse juhi Ramzan Kadõrovi isa Ahmed Kadõrovi nime, pöördus kolmapäeva õhtul Venemaa presidendi poole taotlusega, et see pööraks tähelepanu Novaja Gazeta «alatutele rünnakutele» üksuse liikmete suhtes.

Samuti süüdistab üksus ajalehte selles, et ta on Lääne julgeolekuteenistuste «suuvooder», lisades, et «rahvusvahelise terrorismi» ja «pseudoajakirjanduse» vahel pole vähimatki erinevust.