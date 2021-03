USA-Hiina kõnelused Alaskal algasid teravuste vahetamisega

USA välisiminister Antony Blinken ütles kohtumist avades, et Hiina tegevused ähvardavad reeglitel põhinevat maailmakorda ja selle kaudu stabiilsust.

Ta lisas, et USA tahab Hiinaga seotud mureküsimusi arutada, sealhulgas Xinjiangi olukorda, mille puhul Washington süüdistab Pekingit «genotsiidis» islamiusuliste uiguuride vastu.

Hiina vastas sellele samuti väga teravalt. «Hiina on kindlalt vastu USA sekkumisele Hiina siseasjadesse,» ütles Hiina kommunistliku partei välispoliitikajuht Yang Jiechi.

«Me oleme väljendanud meie vankumatut vastuseisu sellisele sekkumisele ning me rakendame kindlaid samme vastuseks,» ütles ta.

USA suhted Hiinaga on viimastel aastatel järsult halvenenud ja Alaska kohtumine on esimene pärast seda, kui Blinkeni sõjakas eelkäija Mike Pompeo kohtus eelmise aasta juunis Yangiga Hawaiil.

Bideni administratsioon on president Donald Trumpi karmi joont Hiina suhtes üldiselt jätkanud, kuid on toonud esile, et tõhusamad tulemused saavutatakse koostöös liitlastega ning sellistel teemadel nagu kliimamuutus tuleb ikkagi otsida ahtaid võimalusi koostööks.