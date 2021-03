EMA teatas eile esialgseid uurimistulemusi avaldades, et puuduvad tõendid AstraZeneca vaktsiini manustamise ja mitmes riigis 30 vaktsiinisaaja seas registreeritud tromboosijuhtumite vahel.

Ravimiameti sõnul on statistilist keskmist arvestades paratamatu, et vaktsiini saajate seas on ka neid, kellel säärased haigusnähud tekivad, kuid põhjuslikku seost vaktsineerimise ja trombide esinemise vahel ei leitud.