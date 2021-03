Viimsi Artiumi kultuuri- ja hariduskeskusele otsitakse juhti

«Viimsi Artium on valla läbi aegade üks ambitsioonikamaid projekte ning suurim üksikinvesteering. Eelkõige saab Artium olema kogukonnamaja ning uueks koduks Viimsi muusika- ja kunstikoolidele, kuid samas unistame, et keskuse lavalaudadel hakkavad esinema ka esimese klassi maailmastaarid,» kirjeldas sihtasutuse nõukogu liige Riina Aasma. «Seetõttu ootame, et uuel juhil silm säraks võimaluse üle teha üks omavalitsus nii sisult kui nimelt suuremaks ja tuua Viimsile tuntust mitte ainult Eestis vaid ka maailmas laiemalt.»