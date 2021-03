Seeder asus juhtima Isamaa fraktsiooni

Et riigikogu juhatuse liikmete, aga ka komisjonide ning fraktsioonide juhtide ja asejuhtide ametikohad on kõrgemalt tasustatud kui riigikogu tavaliikme palk, jätkab Seeder sama palgaga.

Kui riigikogu liige saab palka 4330 eurot, siis riigikogu aseesimehe, komisjoni või fraktsiooni juhi kuupalgaks on 5663 eurot. Komisjoni või fraktsiooni asejuhi palgaks on 4996 eurot. Riigikogu esimehe palk on 6661 eurot.