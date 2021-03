Riik parandab üheksa miljoniga valitsushoonete energiatõhusust

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul näitab just Sillamäe liginullenergiahoone ehitamise kogemus, et meetmest rahastatud projektide puhul on kasu rohkemgi kui kokkuhoid ülalpidamiskuludes. «Kohalikele politseinikele ja päästjatele tagati paremad töötingimused ning ühine hoone aitas parandada asutuste omavahelist koostööd, mis omakorda tõstab piirkonna julgeolekut ja turvalisust,» sõnas Aab. «Ent vähemtähtis ei ole ka panus jätkusuutlikku energiakasutusse – siin on valitsustasandil sobilik eeskuju näidata.»