Henn Põlluaas asus juhtima EKRE fraktsiooni

Põlluaasa sõnul valis fraktsioon uue juhi juba kolmapäeval, kuid otsus jõustus eile pärast riigikogu juhatuse valimisi, kui oli kindel, et Martin Helmest saab riigikogu teine aseesimees. Ühtlasi kandideeris Põlluaas ka Ratase vastaskandidaadina riigikogu esimeheks, kogudes 20 parlamendisaadiku poolehoiu.

«Kui esimehena esindasin riigikogu, tegelesin administratiivse töö ja juhatamisega, siis nüüd tuleb seda sama tööd teha fraktsioonis,» kirjeldas Põlluaas, lisades, et kahtlemata muutub uues ametis töö iseloom.

Riigikogu esimehe kohalt lahkumine tähendab Põlluaasale ka väiksemat sissetulekut. Kui riigikogu esimehe palk on 6661 eurot, siis fraktsiooni juhi kuupalgaks on 5663 eurot. Riigikogu tavaliikme palk on 4330 eurot.