Ravimiamet lõpetas vaktsiini saanud mehe surmajuhtumi hindamise

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni kriteeriumitele ei ole põhjuslik seos kindel, aga terviserikke seost vaktsiini manustamisega ei saa välistada. «See on võimaliku kõrvaltoime üksikjuhtumi hindamisel oodatav tulemus ja põhjusliku seose edasine analüüs toimub Euroopa Ravimiametis rahvusvaheliselt kogutud sarnaste teadete alusel,» edastati teates.

Tõendeid pole, kuid seost ei saa välistada

Ravimiameti ülesanne oli hinnata, kas vaktsiini ja terviserikke vahel on seos. Hindamisel lähtuti WHO juhendist, milles toodud kriteeriumite alusel liigitatakse seos kas kindlaks, kindlalt puuduvaks või selliseks, mille põhjuslik seos ei ole üheselt määratletav.

Hindamisel leiti, et vastavalt WHO kriteeriumitele ei ole kindlaid tõendeid, et terviserike oli vaktsiini manustamisega seotud, kuid sobivat ajalist seost ja muu kindla põhjuse puudumist arvestades ei saa põhjuslikku seost terviserikke ja vaktsiini vahel välistada.