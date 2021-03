Sullivan kirjeldas USA ja Hiina kõnelusi karmide ja otsekohestena

USA ja Hiina välisametkondade juhid kohtusid neljapäeval Alaska osariigis esimest korda pärast Bideni ametisseasumist. Riigid esinesid kahepäevaste kõneluste sissejuhatuseks teineteise ja maailma suhtes teravalt erinevate seisukohtadega. Seesuguse kohtumise puhul tavatult ebadiplomaatilised avaldused andsid märku sellest, et eraviisilised vestlused kujunevad veel keerulisemaks.

«Eeldasime, et tulevad karmid ja otsekohesed kõnelused paljudes küsimustes ja just nii see oli,» ütles Sullivan.