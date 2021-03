Austraalia idarannik on hädas üleujutustega

Kohalikud võimud hoiatasid laupäeval piirkonna elanikke eluohtlike äkktulvade eest, sest erakordselt märjale suvele on järgnenud paduvihmad.

Politsei sõnul on Uus-Lõuna-Walesi osariigis Sydneyst põhja jäävatelt aladelt evakuatsioonikeskustesse saabunud sadu inimesi. Vihm liigub piki rannikut lõunasse, nii et tulvapõgenikke on oodata ka sealtkandist.