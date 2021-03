Lätis tuvastati ööpäevaga 625, Leedus 575 ja Soomes 856 koroonanakkuse juhtu

Alates pandeemia algusest on Lätis leidnud kinnitust 97 149 inimese nakatumine koroonaviirusse, surnud on 1821 inimest

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 374,3.

Leedus on registreeritud 208 650 koroonanakkuse juhtu, Covid-19 tagajärjel on surnud 3464 inimest. Haigusest on paranenud 194 190 inimest.