Põlluaas: EKRE saamine suurimaks erakonnaks on vaid aja küsimus

«Praeguseks on EKREl liikmeid 9485. Kasv on olnud ainuüksi selle aasta algusega võrreldes 535 inimest ja see jätkub,» kirjutab Põlluaas sotsiaalmeedias. «Ülejäänud erakonnad vaid kaotavad oma liikmeid: Keskerakond on selle ajaga kaotanud 107 liiget, Reformierakond 65, Isamaa 32 ja sotsid 46.»

«Nelja aasta eest oli EKRE ja Reformierakonna vahe 4346 liiget. Täna saab tõdeda, et Reformierakond tuleb selg ees vastu ja see vahe on ainult 1748 inimest,» refereerib Põlluaas statistikat. «Isamaast läksime samal kombel juba mõne aasta eest mööda. Järgmisena jääb meie selja taha Reformierakond. Pea see Keskerakonna järjekord siis kätte ei jõua ja EKREst saab Eesti suurim erakond. See on vaid aja küsimus.»