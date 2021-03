Pašinjan: vaja on kõnelusi Karabahhi küsimuse õiglaseks lahendamiseks

«Karabahhi küsimus ei ole lahendatud. Me peame pidama kõnelusi selle üle, kuidas lahendada Karabahhi küsimust õiglaselt: Karabahhi elanike enesemääramisõiguse tunnustamise kaudu,» ütles peaminister, kohtudes Aragatsotni piirkonna elanikega.

«Me peame kindlustama, et Armeenia piirid on avatud. Me peame ehitama meie majanduse uuesti üles, meil peab olema rasketööstus, metallurgia,» seletas valitsusjuht.