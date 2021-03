INTERVJUU ⟩ Türgi asevälisministri sõnul tuleks neid kohelda kui võrdset ELi kandidaatmaad

«Vastastikune usaldamatus» võib olla kõige kohasem väljend kirjeldamaks praegust asjade seisu Türgi ja ELi vahel. Usaldus tuleb taastada. Türgi-ELi suhetes on alati olnud tõuse ja mõõnu, kuid lõpuks seatakse nad ikka rööbastele.

Türgi on läbirääkiv kandidaatmaa ja vähemalt 80 protsenti türgi rahvast toetab ELi liikmesust. Oluline on fakt, et Türgi näeb oma tulevikku ELis.