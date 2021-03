Lavrov: Venemaal ei ole Euroopa Liiduga suhteid

«Nii Hiina kui Euroopa Liit on meie naabrid. Ja me oleme alati olnud huvitatud kõigis valdkondades suhete edendamisest,» rääkis Lavrov ajakirjanikele.

«Aga kuna Euroopa on need suhted katkestanud – ta on lihtsalt hävitanud kõik mehhanismid, mille loomiseks kulus aastaid, ja täna on meie partneriteks vaid üksikud Euroopa riigid, kes soovivad juhinduda oma rahvuslikest huvidest –, siis ajendab see ilmselt objektiivselt meie suhteid Hiinaga arenema kiiremini kui neid, mis Euroopa riikidega on alles jäänud.»