Tšehhis hakkas kasvama koroonaviirusega taasnakatunute hulk

10,7 miljoni elanikuga Tšehhis on koroonaviirusega nakatumise juhtumeid tuvastatud ligi 1,5 miljonit ja surnud on 25 000 haigestunut. Sellega on Tšehhi AFP andmetel viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta koroonasurmadelt ühe elaniku kohta maailmas esimesel ja nakatumiselt teisel kohal.