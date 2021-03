Terras: hiinlaste eesmärk ei ole koostöö, vaid mõjuvõimu kasvatamine

Saadiku sõnul on 17+1 formaadis osalemine viimasel ajal liiga mitmel korral ja teravas kontekstis päevakajaliseks muutunud, mispärast ei ole enam võimalik seda küsimust kalevi alla lükata. «Hiina eriteenistuste tegevus ja pehme jõu kasutamine on esile tõstetud meie enda Välisluureameti poolt. Alles möödunud nädalal võeti vahele hiinlaste kasuks töötanud akadeemik. Oht on reaalsem ja ilmselgem kui kunagi varem,» ütles Terras.