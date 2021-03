Leedu kutsus Hiina suursaadiku sanktsioonide kohta aru andma

Hiina teatas eile vastuseks Euroopa Liidu sanktsioonidele uiguuride kohtlemise eest sanktsioonide kehtestamisest kümnele eurooplasele, teiste seas poliitikutele ja teadlastele. Nende seas on ka viis Euroopa Parlamendi liiget. Lisaks kehtestati sanktsioonid neljale juriidilisele isikule.

Hiina suursaadikule rõhutati, et EL-i piirangud on suunatud jultunud inimõigusrikkumiste ja väärkohtlemiste vastu kogu maailmas.

«Suursaadikule tuletati meelde, et inimõiguste kaitse on Leedu välispoliitika kauaaegne eesmärk ja valitsuse prioriteet, ja et Hiinat ärgitatakse vastumeetmete asemel tegelema inimõigusrikkumistega,» öeldakse välisministeeirumi avalduses.