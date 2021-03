Suurbritannial möödub aasta esimesest laussulgemisest

Peaminister Boris Johnson andis eelmise aasta 23. märtsil korralduse kogu riigi sulgemiseks, et koroonaviiruse levik peatada. Kinni pandi koolid, mitteelutähtsad poed ja teenused, keelati rohkem kui kahe inimese kogunemised.

Peaminister hoiatas, et kahjuks kaotame me palju elusid. Tänaseks on koroonaohvrite arv ületanud aga Briti teadlaste ja poliitikute aasta eest tehtud halvimadki prognoosid.