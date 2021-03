Tehnoülevaatuste punktide kohta algatati ligi 150 menetlust

"Lisaks videosalvestiste vaatamisele, mida tehnoülevaatuspunkt peab säilitama 90 päeva pärast tehnoülevaatuse tegemist, planeerime tehnoülevaatuspunktide kohapealset kontrolli. Fookuses on eelkõige need tehnoülevaatuspunktid, kus ei ole salvestusseadmed vanadest lepingutest tulenevate nõuete tõttu hetkel kohustuslikud. Selliseid ülevaatuspunkte on hetkel neli ning selle aasta jooksul peale vastavate lepingute uuendamist lisatakse ka sinna kaamerad,“ ütles ameti järelevalveteenistuse direktor Kristo-Taavi Ruus.