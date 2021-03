Häirekeskus sai vahetult enne tööpäeva lõppu teate, et Rocca al Mare kaubanduskeskuse juures asuvast bussipeatusest on leitud kahtlane ese. Väljakutsele reageerinud pommigrupp tegi päästeameti teatel kindlaks, et leitud ese ei ole ohtlik. Praeguseks on liikluskorraldus sündmuskohal taastatud.