Kreml: Putin sai esimese koroonavaktsiini süsti

«Putin vaktsineeriti koroonaviiruse vastu. Ta tunneb end hästi. Homme on tal täismahus tööpäev,» tsiteeris uudisteagentuur RIA Novosti Peskovi sõnu.

Venemaal on välja töötatud kolm koroonavaktsiini – Sputnik V, EpiVacCorona ja CoviVac. Enim avalikku tähelepanu neist on pälvinud Sputnik.

Erinevalt paljudest teistest maailma liidritest ei lasknud Putin end vakstineerida avalikult. Peskovi sõnul ei olnud see vajalik, sest president teeb niigi palju tööd vaktsineerimise nimel.

Venemaal on immuniseerimine edenenud konarlikult ning riigi 144 miljonist elanikust on saanud mõlemad vaktsiinidoosid üksnes neli miljonit. Vähemalt üks annus on manustatud kuuele miljonile.