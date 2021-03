Michel: Biden ühineb EL-i liidritega videosilla vahendusel

«Ma kutsusin USA presidendi ühinema meie kohtumisega, et ta saaks jagada oma seisukohti meie tulevase koostöö osas,» säutsus Michel Twitteris.

Euroopa Liidu kõneisik ütles, et Biden lülitumine tippkohtumisele peaks aset leidma kell 20.45 (kell 21.45 Eesti aja järgi).

Valge Maja teatas omakorda avalduses, et Biden räägib Euroopa Liidu liidritega oma soovist taaselustada USA ja EL-i suhted, teha koos tööd võitluses pandeemiaga ning tegeleda kliimamuutusega, ja süvendada maailma suurimat kaubandus- ja investeerimissuhet.

USA välisminister Antony Blinken on praegu Brüsselis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Kolmapäeval on tal kavas kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.