Martin Helme: peaminister ei saa rahva suvest ilma jätta

Helme rääkis «Esimeses stuudios», et 70 protsenti Eesti praegustest koroonaga nakatumise juhtudest on põhjustanud äärmuselt nakkav Briti tüvi, samuti levivad Eestis Lõuna-Aafrika ja Brasiilia tüvi. «Aga vaata ja imesta – meil turismireisid Aafrikasse jätkuvad,» avaldas ta imestust.

Helme märkis, et kui on reeglid, siis tuleb need jõustada ning need peavad olema arusaadavad ja üheselt kommunikeeritavad. «Minu meelest tänase valitsuse kommunikatsioon on täiesti arusaamatu,» ütles ta.

Mis puutub peaminister Kaja Kallase ja valitsusliikmete postitustesse sotsiaalmeedias, siis ainult sellest, et sa lihtsalt «midagi hõiskad» seal, Helme arvates ei piisa. «Valitsus peaks ikka väga selgeid ühiseid sõnumeid välja saatma. Mina kuulen ainult ühte sõnumit ja see on ähvardused inimeste suunas: kui te nüüd ei ole sellised, siis me jätame suved ära, siis me teeme trahvi, siis me teeme komandanditunni.»

Praeguse valitsuse esimene suur viga oli Helme meelest see, et võimule saades kujundati kõigepealt seisukoht, et meil koroonaga probleemi pole, ent nüüd on jõutud hoopis vastupidisele tõdemusele.

Saatekülaline kritiseeris ka teadlasi, kes koroonaviiruse küsimuses vaidlevad omavahel palju ja teevad valitsusele sageli «sundviskeid ette».