Boliivia ekspresident Áñez süüdistab võime tema elu ohustamises

«Ma ei usalda valitsuse arste. Nad on osa repressiivsest süsteemist ning on näidanud oma valmisolekut seada mu elu ohtu, süstides mulle äärmiselt riskantset ravimit ettevaatusabinõudeta ja eelnevate uuringuteta ainsa eesmärgiga hoida mind oma kongis,» seisab Áñeze käsitsi kirjutatud sõnumis. Ta ei täpsustanud, mis ravimit talle manustati või mis eesmärgil.

Áñez on kirjeldanud Moralese ja president Luis Arce valitsuserakonda Liikumine Sotsialismi Eest (MAS) diktatuurina ja kinnitanud, et pole olnud mingit riigipööret, kuid on olnud pettus.