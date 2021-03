Tänases Kuku Raadio saates «Vahetund Postimehega» arutame, miks on hakanud poliitikud ja riigiasutused sõnumeid eelistatult sotsiaalmeedias levitama ning milline on selle mõju avalikkusele, ametnikele ja ajakirjandusele. Stuudios on Postimehe uudistetoimetuse reporter Meinhard Pulk ja Viljandi valla avalike suhete spetsialist Martin Raid.