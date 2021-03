Kaljulaid: inimesed kukuvad kõnniteedel pead katki, aeg on see korralagedus lõpetada

Kaljulaidi sõnul on kergliiklusele mõeldud teed osa avalikust ruumist, lumerohketel talvedel ei suudeta seal aga pahatihti ohutust tagada.

«Hooldamata kõnniteed kujutavad suurt ohtu eriti eakatele inimestele, aga ebamugavad on nad kõigis vanuses liiklejatele. Inimesed kukuvad pea katki ja luud puruks. Libedus ja lumi piirab nii eakate kui ka väikelapsega vanemate liiklemist. Aastad lähevad, kuid midagi ette ei võeta. Meie ettepanek on anda teede hooldus tervikuna kohalike omavalitsuste kanda. Loomulikult tuleb sellest tulenevad kulud omavalitsustele kompenseerida, mis eeldab, et riik suurendab tasandusfondi rahastamist,» sõnas Kaljulaid.