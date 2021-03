Välisministeerium kutsus välja Hiina suursaadiku

Hiina kehtestas sanktsioonid Euroopa parlamendisaadikute, diplomaatide ja teaduritele sel esmaspäeval. Välisministeeriumi hinnangul on Hiina selline reageering lubamatu ning mõistab sanktsioonide kehtestamise hukka.

Ministeerium rõhutas, et inimõigused on universaalsed ja kõik riigid, ka Hiina, on kohustatud tagama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse vastavalt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile. Ministeeriumi teatel ei aita Hiina selline tegevus kuidagi edendada Euroopa Liidu koostööd Hiinaga ega toeta ka Eesti ja Hiina kahepoolsete suhete arendamist.