EKRE esitas viisavaideid muutvale eelnõule 400 muudatusettepanekut

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaasa sõnul annaks eelnõu välismaalastele pretsedenditu õiguse hakata kohtutes vaidlustama Eesti riigi poolt viisade andmisest keeldumist. «Tegemist on Brüsseli algatusega, mille eesmärk on kärpida liikmeriikide õigust ise oma rändepoliitika üle otsustada. Negatiivsete viisaotsuste vaidlustamisõigus toob kaasa olukorra, kus näiteks potentsiaalne terrorist, kellele on julgeolekukaalutlustel keeldutud viisa andmisest, saab õiguse hakata Eesti riigiga kohut käima,» sõnas ta. Põlluaasa sõnul kasutavad inimõiguslased, aktivistid ja islamistid võimalust näiteks Suurbritannias kurjasti ära.

Fraktsiooni esimehe jaoks on täiesti arusaamatu, miks on valitsus laiendanud viisavaide vaidlustamise võimaluse omaalgatuslikult lühiajalistelt viisadelt ka pikaajalistele viisadele, mida Brüssel ei nõua. «EKRE on seisukohal, et viisa andmine või sellest keeldumine peab jääma iga riigi suveräänseks õiguseks ning lähtuma meie riiklikest ja rahvuslikest huvidest. Me ei taha tulevikku, kus kohtud on üle koormatud politsei ja välismaalaste vaheliste vaidlustega. Ka ei taha me tulevikku, kus soovist taolisi kohtuvaidlusi vältida hakatakse Eesti viisasid laiali jaotama kõigile, kes selleks soovi avaldavad, ning kus sissepääsust Eestisse on tehtud sisuliselt inimõigus.»