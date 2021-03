FOTOD ⟩ Relvataolise esemega mänginud noorukid käivitasid politseioperatsiooni

Politsei tuletab meelde, et mistahes relvataoline ese kujutab kogukonnas endast ohtu, sest eemalt vaadatuna ei ole võimalik hinnata, kas tegu on mängu- või pärisrelvaga. Politsei reageerib relvaga sündmustele alati tõsiselt ja suurte jõududega, et teha kiiresti ja kõik selleks, et kõrvaldada võimalik oht ja tagada inimeste turvalisus.