FOTOD ⟩ USA välisminister kohtus kolme Balti kolleegiga

«Kinnitasime Läti ja Leeduga toetust NATO-le ning USA kohaloleku olulisust,» rääkis välisminister Liimets. «Peame töötama selle nimel, et NATO jätkaks kaitse ja heidutuse tugevdamist. Seda ka liitlaste sõjalise kohalolu põlistamise ja suurendamise kaudu Balti riikides. Venemaa naabritena tunneme sealt tulevaid ohte kõige vahetumalt, seetõttu hindame USA soovi sellel teemal just meiega suhelda.»

Ministrid kõnelesid ka Hiina kasvavast mõjust. «Jagame muret Hiinas toimuva pärast – näiteks inimõiguste rikkumised ja turvaaugud tehnoloogias. Eesti huvides on Euroopa Liidu, NATO ja samameelsete partnerite ühtsete sõnumite ja ühise poliitika kujundamine ja hoidmine Hiina küsimuses. Ühtlasi kõnelesime Kolme mere algatusest, mille majandusprojektide eesmärk on regiooni transpordi-, energia ja digiühenduste parandamine ning majanduskasvu ja kerksuse suurendamine. Oleme rõõmsad, et USA on lubanud Kolme mere fondi investeerida,» ütles Liimets.