Kriitikud: riigivõim ei peaks inimesi piirangutega ähvardama

Kui ühelt poolt proovitakse läbi selle inimesi suunata kõrge nakatumise foonil piirangutest kinni pidama, siis kriitikute poolelt nähakse, et riigivõim ei peaks sellise ähvardamisega tegelema.

Kui koroonaviiruse levik ei peatu, jääb riik lukku terveks suveks - sellise sõnumi käis teisipäeval välja peaminister Kaja Kallas. Et kõrge nakatumise tõttu eksisteerib suve vahelejäämise võimalus, on öelnud ka Terviseameti juht Üllar Lanno. Kui lisada siia veel teadusnõukoja juhi Irja Lutsari lootus, et viirusest on võimalik jagu saada ilma, et peaks sõjaväe tänavale tooma, näib vormuvat trend, kus valitsuse ja riigiasutuste sõnumid muutuvad järjest ähvardavamaks.

«Kas probleemiks on sõnum või probleemiks on see, et need numbrid on suured? Minu arvates on probleem see, et need numbrid on suured. Ja ükskõik, kuidas seda ilustada või mitte ilustada, siis see on ju see põhjus, miks me piiranguid leevendada ei saa,» rääkis Kallas.

Kallas lisas, et sellised sõnumid on eelkõige vajalikud neile, kes piirangutest kinni ei pea, sest ka nemad peavad tema sõnul mõistma, et kõrgete nakatumisnumbrite jätkudes harjumuspäraseid suveüritusi ei tule.

Opositsioonilise EKRE juht Martin Helme ütles, et saab valitsuse kimbatusest osaliselt aru, kuid märgib, et valitsus ise lasi olukorra käest ja sellised sõnumid asja paremaks ei tee.

«Mitte me ei ole selles kõik koos, vaid see, et on olemas kuskil üks valitsus, mis teeb heroilist tööd ja siis on olemas kusagil halvad ettevõtjad või halvad inimesed, kes ei saa millestki aru ja keda tuleb kogu aeg kas ähvardada või käsutada või karistada kuidagi. Mina nagu ei näe, et see oleks kriisis kõige mõistlikum,» rääkis Kallas.

Vandeadvokaat Paul Keresele näivad sellised sõnumid kohatu hirmutamisena.