Riisalo: hooldekodutöötajate vaktsineerimine peab saama kohustuslikuks

Riisalo sõnas, et Halliste hooldekodus toimuvale ei ole õigustust. «See on see koht, kus sotsiaalkaitseministrina ja inimesena tahan silmad maha lüüa ja öelda kõigile: «Vabandust»,» sõnas ta.

Riisalo tõdes, et sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet on olnud juba veebruari keskpaigast alates Halliste hooldekoduga ühenduses, kuid hooldekodu juht on kõik abipakkumised tagasi lükanud.

«Seal kohapeal käis ka korduvalt infektsioonivolinik, keda sotsiaalkindlustusamet sinna vahendas, kes nägi ja fikseeris reaalse olukorra, kuid abi vastu ei võetud,» lisas minister.

Riisalo tõdes ka, et kuigi juba mõni aasta annab sotsiaalkindlustusamet hooldekodudele välja tegevuslubasid, siis järelevalvet tehakse üldjuhul siis, kui selleks tekib mingisugune signaal.

«Sel juhul tekkis signaal mitu korda ja lähedalt ka vaatama mindi. Tavaolukorras on järelevalve suunav, nõustav ja juhendav selleks, et teenuse kvaliteeti tõsta. Antud juhul me teenuse kvaliteedist muidugi rääkida ei saa. Siin on lati alt ikkagi väga oluliselt läbi joostud,» rääkis ta

Riisalo ütles, et on tulenevalt seadustest on võimalik teha hooldekodule ettekirjutusi ja anda aega nende kõrvaldamiseks. Kui seda teatud aja jooksul ei tehta, siis saab ka tegevusluba peatada. Minister loodab, et Halliste hooldekodu kõrvaldab puudujäägid menetluse käigus.