Mehhiko teatas dokumentideta migrantide arvu suurenemisest

Riiklik migratsiooniinstituut teatas, et ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 21. märtsini on Mehhikos tuvastatud 31 492 migranti, kes on peamiselt pärit Hondurasest ja teistest Kesk-Ameerika riikidest. See tähendab arvu kasvu 4779 võrra ehk umbes 18 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.