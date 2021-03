Laupäevast on Lämmi ja Pihkva järvejääle minek keelatud

Varasemast on keelatud viibida Lämmijärve jääl Naha oja ja Pihuste küla vahelisel alal ja Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit, samuti on keelatud väljuda järve jääle Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal ning Piirissaarest kagu suunas jäävale jääalale.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits rääkis, et kui paar päeva tagasi olid jääolud neil veekogudel veel rahuldavad, siis viimaste päevade päikesepaiste ning sulailm on jääkatte teinud juba pehmeks. «Kuivõrd jääolud on Pihkva- ja Lämmijärvel on muutunud halvaks, peame inimeste ohutuse tagamiseks piirama neile veekogudele väljumist,» nentis piirivalvur.