Väliskomisjonide juhid kinnitasid solidaarsust Valgevene rahvaga

25. märtsil valgevenelased tähistavad Vabaduse päeva. See päev on oluline kuupäev valgevenelaste jaoks, kes kaitsevad iseseisvat suveräänset Valgevenet.

Mihkelsoni sõnul rõhutatakse ühisavalduses, et Balti riigid on koos rahvusvahelise kogukonnaga pühendunud Valgevene demokraatia ja suveräänsuse toetamisele. «Koos oma Euroopa ja Euro-Atlandi partneritega oleme igati valmis tugevdama Valgevene rahumeelset üleminekut demokraatiale, ilma tema iseseisvust nõrgestamata,» märkis ta.

Avalduses toonitatakse, et sanktsioonid on samm õiges suunas ning et nõudmiste täitmiseni on vaja täiendavaid sanktsioone nende vastu, kes osalesid valimiste võltsimises või süsteemsetes inimõiguste rikkumistes, tegutsedes seega kuritahtliku režiimi tööriistadena.