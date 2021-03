Suessi kanalis on kinni jäänud hiigellaeva tõttu endiselt ummik

Suessi kanaliamet (SCA) teatas, et proovib liigutada Taiwanile kuuluvat, kuid Panama lipu all sõitvat 400 meetri pikkust ja 59 meetri laiust laeva Ever Given, mille liivatorm teisipäeval kanalisse põiki puhus.

Satelliidipiltidelt on näha, et laev on jäänud kinni diagonaalselt üle terve kanali.

«Me ei ole midagi sellist varem näinud,» ütles finantsteabefirma Refinitiv Lähis-Ida nafta- ja laevandusekspert Ranjith Raja.

«On tõenäoline, et ummiku kõrvaldamine võtab mitu päeva või isegi nädalat, kuna sellel on järelmõju teistele konvoidele.»

Ummik on mõjutanud ka maailma naftaturge. Toornafta futuuride hind kerkis kolmapäeval kuus protsenti.

Laeva operaator, Singapuri firma Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) teatas, et laeva 25 meeskonnaliiget on terved ja laev ning selle last pole samuti kannatada saanud.

Suessi kanalit läbis mullu pea 19 000 laeva ja rohkem kui miljard tonni kaupa, teatas SCA.