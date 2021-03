GALERII ⟩ Ministrid said esimese AstraZeneca vaktsiinidoosi

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et vaktsineerimine oli valutu ja ta tunneb ennast hästi. «Protseduur oli valutu ja vaktsineerimine viidi läbi väga asjatundlikult,» sõnas ta.

«Täna said võimaluse ennast Vabariigi Valitsuse liikmed vaktsineerida ja nii vaktsineeriti ka mind AstraZeneca vaktsiiniga,» teatas ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja kutsus ühtlasi teisi end vaktsineerima. «Niimoodi, ennast ja teisi kaitstes, pidurdame viiruse levikut ja saame jätkata oma elu suurema turvatunde ja südamerahuga,» lisas ta.

Siseminister Kristian Jaani palus samuti end võimalusel vaktsineerida: «Minuga koos on vaktsineeritud 177 457 inimest, neist 1 doosiga 119 314 ja 2 doosiga 58 143. Manustatud dooside koguarv on 235 600. Palun vaktsineerime ennast kohe, kui see võimalus tekib.»