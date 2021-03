«Tänavastseen Montmartre'il» on säravaim neljapäeval oksjonile minevast 33 teosest, mille hulgas on Degas', Magritte'i, Modigliani, Klee, Rodini ja tema muusa Camille Claudeli töid. Pariisis asuv Sotheby's oksjonimaja kannab oksjoni üle reaalajas.

Hollandi postimpressionistliku maalikunstniku 1887. aastal valminud maal on üks enam kui 200 maalist, mille ta oma kaheaastase Pariisis viibimise ajal maalis. Teosel on kujutatud üks Montmartre'i tuuleveskitest siis, kui see oli vaid külakene Pariisi põhjaservas.