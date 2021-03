Politsei soovitab pommiähvardajal end ise üles anda

Pommiähvarduse uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütles BNS-ile, et politsei tegeleb aktiivselt ähvardaja väljaselgitamisega.

«Kindel on aga see, et sellistel rumalatel naljadel ei ole ühiskonnas kohta - lisaks inimestes asjatult põhjustatavale hirmule võib ühe sellise telefonikõne tegemine jätta püsiva jälje kogu ähvardaja edasisele elukäigule,» nentis ta.