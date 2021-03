VIDEO ⟩ Narva piirivalvurid päästsid kaks jääpangal hätta sattunud teismelist

Narva kordoni juhi Raivo Metsma sõnul võib juhtum teismelistele tunduda lõbusa seiklusena, kuid tegelikult oli kahel poisil teisipäeval teine ​​sünnipäev, sest tegemist oli õnneliku õnnetusega. «Kuna jõe vool oli kiire, siis ei suutnud jääle astunud noored kaldale tagasi hüpata ja vool kandis nad kaldast eemale. See on tõeline õnn, et jäätükk triivimise ajal ei lagunenud, vastasel juhul oleksid poisid end leidnud tugeva vooluga jääkülmast veest. Täiskasvanu suudab sellises vees vastu pidada mitte rohkem kui 10 minutit ja noorukid veelgi vähem ning seda ka siis, kui inimene oskab hästi ujuda ja on karastatud,» rääkis Metsma.

Ta märkis, et see juhtum on väga õpetlik ning tuletab lapsevanematele meelde, et nad hoiaksid lastel silma peal. «Kevadine jää on habras ning õnnetused võivad kergesti juhtuda. Narva jõe jääle on minek keelatud ja enam ei tohi jääle minna ka siseveekogudel. Alates laupäevast, 27. märtsist on keelatud ka Narva veehoidla ja Peipsi järve jääle minek. Kuna ilm on soe, sulab jää väga kiiresti,» selgitas Narva kordoni juht.