Euroopa Parlament kinnitas ELi uued tuluallikad

Kui kõik liikmesriigid on omavahendite otsuse ratifitseerinud, kohaldatakse määrusi tagasiulatuvalt alates selle aasta 1. jaanuarist ja esimesena hakkab kehtima uus plastimaks. Omavahendite otsus võimaldab EL-il laenata 750 miljardit eurot taasterahastu «NextGenerationEU» käivitamiseks.

«Paketi heakskiitmine tagab selle, et EL-i omavahendite süsteem võimaldab käivitada taasterahastu «NextGenerationEU» niipea, kui liikmesriigid on omavahendite otsuse ratifitseerinud. Tänane hääletus tuletab meelde, et majanduse elavdamiseks peame tegutsema kiiresti ja otsustavalt,» ütles kaasraportöör José Manuel Fernandes Portugalist.